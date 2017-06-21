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21 Haziran 2017 15:45

Samsun’da kaçak silah atölyesine baskın: 1 gözaltı

Samsun’da polisin kaçak silah atölyesine yaptığı baskında bir kişi gözaltına alındı.

Samsun’da kaçak silah atölyesine baskın: 1 gözaltı

21 Haziran 2017 15:45


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız silah tamiratı yaptığı, kurusıkı tabancaların namlularını açarak gerçek tabanca haline getirdiği ve tabanca mermisi imal ettiği tespit edilen 59 yaşındaki D.Ç.’ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 260 adet tabanca mermisi, çok sayıda boş kovan, mermi çekirdeği, patlamış kapsül, barut ve tabanca tamirinde kullanılan aletler ele geçirildi. Olayla ilgili D.Ç., gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan D.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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