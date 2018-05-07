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07 Mayıs 2018 18:31

Samsun’da kaçak silah operasyonu

Samsun’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun’da kaçak silah operasyonu

07 Mayıs 2018 18:31


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti suçu kapsamında yapılan çalışmalarda takibi yapılan şüphelilerden satışa konu 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve 10 adet fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silah konusunda birbirleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 9 kişinin adreslerinde bu sabah yapılan eş zamanlı aramalarda 24 adet tabanca fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden Fatih D. ve Yaşar D. gözaltına alındı. 7 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Fatih D. ve Yaşar D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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