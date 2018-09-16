Samsun'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'da panelvan kamyonetin yoldan çıkıp beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde Sinop karayolu üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Dağaşan idaresindeki 55 JL 692 plakalı panelvan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Güney Dağaşan (22) ile aynı araçta bulunan Merve Buldan (19) ve Hande Kalkan (21) yaralandılar. Kazada ağır yaralanan sürücü Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.