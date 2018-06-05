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05 Haziran 2018 15:54

Samsun’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonet ile motosiklet çarpıştı.

Samsun’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

05 Haziran 2018 15:54

Kazada motosiklet sürücüsü itfaiye memuru hastanelik oldu.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Samsun Sağlık Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yaşar Gür (47) idaresindeki 55 GU 710 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hasan Seyfettin Cengil’in (46) kullandığı 55 ADT 77 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cengil’in Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında çalıştığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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