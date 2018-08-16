Samsun’da kamyonetin çarptığı dolmuş devrildi: 3 yaralı

Kaza, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki 55 M 0725 plakalı dolmuş, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Ordu istikametine doğru seyir halinde olan bir kamyonetin çarpması sonucu, savrularak yan yattı. Kazada, sürücü Ali Ç. ile birlikte yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazada tamamen kullanılamaz hale gelen dolmuş, diğer dolmuş sürücüleri ve vatandaşlar tarafından düzeltilmek istendi. Dolmuşu iterek kaldırmak isteyen vatandaşlar zaman zaman büyük tehlike atlattı.