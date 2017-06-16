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16 Haziran 2017 00:07

Samsun’da kan bağışçıları ödüllendirildi

Samsun’da Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi tarafından, düzenli kan bağışında bulunan 94 kişiye altın ve gümüş madalya verildi.

Samsun’da kan bağışçıları ödüllendirildi

16 Haziran 2017 00:07


Türk Kızılayı Orta Karadeniz Kan Merkezi "14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü" nedeniyle, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesislerinde program düzenledi.


Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi ve aynı zamanda Türk Kızılayı Genel Merkezi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Yıldırım’ın da katıldığı programda 45 kez kan bağışı yapan 15 kişiye plaket verilirken, 35 kez bağış yapan 22 kişiye altın, 25 kez bağışta bulunan 44 kişiye ise gümüş madalya verildi.


Programda konuşma yapan Türk Kızılayı Genel Merkezi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhami Yıldırım, “Vermiş olduğunuz kanlarınızla hiç tanımadığınız insanlara hayat verdiğiniz hepinizden Allah razı olsun, diyorum. Türk Kızılayı 149. yılına siz değerli bağışçıların sayesinde gelmiştir ve bundan sonrada sizlerin değerli bağışlarıyla inşallah nice yüzyıllara kadar hizmetlere devam edecektir." dedi.


Programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Habip Demirel, Kızılay çalışanları ile bağışçılar katıldı.


Ödül programının ardından katılımcılara iftar verildi.




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