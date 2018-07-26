Samsun’da Kapıkaya Fest açılış töreni gerçekleştirildi

Kapıkayafest Festivali düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Festival alanına gelen misafirler güne kendilerine ayrılan çadır kurmakla başladı. Kamp alanı İl Jandarma Komutanlığına ait bomba arama köpeği ’Barut’ ile her yer didik edildi. Jandarma ekipleri de kamp alanında sıkı güvenlik önlemleri aldı.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Uluslararası sporcularımızın da katıldığı böyle bir festivali Bafra’da yapmaktan son derece mutluyuz. Bafra Türkiye’de ovasıyla çok verimli olmakla birlikte hem kültürel hemde tarihi zenginlikleri olan bir ilçedir. Bu festivallerle bu kültürümüzü daha da ileriye taşıyacağız. Baframızı uluslar arası alanda tanıtmış olacağız. Bizim için bu bir fırsattır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ortak akılla biz ne yapabiliriz diye uzun yıllar beyin jimlastiği yapma adına çalışmalar yapıldı. Bafra içinde Samsun içinde fikir üretecek herkesle bir arada olarak çalışmalar başlatmıştık. Yüzlerce toplantı, konuşma devamlı fikir üretme adına bir çalışma başlatmıştık. O çalışmalar esnasında Samsun’un potansiyelleri, Bafra’ın potansiyelleri örtüşüyor. Turizm alanında belli hedefler tespit ettik. Burası sadece Bafra olarak düşünülmesin. Samsun’un da tanıtımına çok büyük etki edeceğine düşünüyorum" dedi.

Şahin, OKA’dan Kapıkaya Yamaç Paraşutü ve Seyir Alanı için 1 milyon 600 bin lira destek aldıklarını da sözlerine ekledi.

Vali Osman Kaymak, "Şehrin tanıtılması çok önemlidir. Her alanda büyük potansiyeli var. Tarım potansiyeli, turizm potansiyeli, spor potansiyeli, sağlık alt yapısı, ticaret potansiyeli 4 ulaşım yerinde bulunuyoruz ama buna rağmen bu potansiyelleri çok daha iyi kullanmasını her zaman söylüyoruz. Özellikle Turizm potansiyelinde gördüğümüz şudur ki Samsun iyi tanıtılmıyor. İyi tanıtılmadığı içinde bu potansiyelleri iyi kullanılmadığını düşünüyorum. Bu festivaller, bu tür programlar hem ilçenin hem ilin tanıtımına katkı yapıyor hem de gelecek programlar için bize yol gösteriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Hava Sporları Federasyonu adına THSF Genel Sekreteri Mehmet Turan tarafından katkıları nedeniyle Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’a plaket verdi.

Bafra Hava Sporları Gençlik Kulübünün maket uçak gösteri ile başlayan festivalde protokol üyeleri Kapıkaya Tepesi’ne çıkarak Yamaç Paraşütü Akrobosi gösterileri yapacak olan yerli ve yabancı sporcularla sohbet etti. Festival Kızılırmak’ta Jet Boat Turları, ATV, Tireking, Fota Safari ve Kano turları ile devam edecek.