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Samsun'da karısını erkeklere pazarladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Samsun’da karısını erkeklere para karşılığı pazarladığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da karısını erkeklere para karşılığı pazarladığı iddia edilen 1 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karısını para karşılığı erkeklere pazarlayarak fuhuş yaptırdığı iddia edilen 38 yaşındaki B.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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