Samsun’da kasksız motosiklet sürücülerine af yok

Ekipler, kask takmayan motosiklet sürücülerine tolerans tanımıyor.

Samsun’da trafik polisleri motosiklet sürücülerine yönelik İlkadım ilçesindeki 3 ayrı noktada uygulama yaptı. Ekipler uygulamada özellikle sürücülerin kask takıp takmadığı hususunu göz önünde bulundurdu. İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde uygulama yapan ekipler, motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak evrak kontrolü yapıp GBT’sini sorguladı. Ekipler, sürücülere sürekli olarak trafikte seyir halindeyken kask takmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Evraklarında eksik bulunan motosikletler için de gerekli işlemler yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha sağlıklı ve güvenli bir yolculuk için sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğinin altı çizildi.