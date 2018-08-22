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22 Ağustos 2018 17:42

Samsun’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Samsun’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i 4 aylık bebek olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

Samsun’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4 yaralı

22 Ağustos 2018 17:42


Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çarşamba Salıpazarı karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Ferhat Bal idaresindeki 34 RJM 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Barış Bal ile Selin Keskin (24), Hasan Basri Çakır (70) ile 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Ferhat Bal ile Bekir Sarı, Birsen Bal ve Nurten Gökçeoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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