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Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun’da kavga ettiği genci bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da kavga ettiği genci bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önceki kavganın devamı olarak bıçaklı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Orhan Çelikbilek, sırtından, kalp bölgesinden, omzundan ve boynundan olmak üzere 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Çelikbilek'in hastanenin acil servisine geldiğinde öldüğü tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Hasan T.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgulaması tamamlanan Hasan T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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