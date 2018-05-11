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11 Mayıs 2018 16:44

Samsun’da kavgayı ayıran polis bıçaklandı

Samsun’da kavgayı ayıran motorlu şahin ekibi polis memuru kolundan bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun’da kavgayı ayıran polis bıçaklandı

11 Mayıs 2018 16:44


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Olgunlaşma Kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde motorlu şahin ekibinde görevli polis memuru Hamdi U., kavga edenleri görünce olaya müdahale etti. Kavgayı ayıran polis memuru Hamdi U., sol kolundan bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekipleri sevk edildi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Hamdi U.’nun kolunda 2 santimlik bıçak kesisi yarası oluştuğu ve 6 dikiş atıldığı öğrenildi.


Polis olayla ilgili kavgaya ve olaya karıştığı iddia edilen T.P., B.S. ve G.S.’yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.




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