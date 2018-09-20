Samsun'da kırsal mahallede 4 ev yandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçrayınca toplam 4 ev küle döndü. 2011 yılında aynı mahallede çıkan yangında 24 ev yanmıştı.

Olay, Kızılkese Mahallesi'nde saat 10.00 sıralardında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülfan Çalışkan isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen bir evde yangın çıktı. Ev sahibinin ısınmak için yaktığı sobadan meydana geldiği iddia edilen yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı. Çıkan yangında mahallede bulunan 4 ev küle dönerken, Mahalle Muhtarı Ramazan Karataş ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çevrede bulunan diğer evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşıl 1 buçuk saat süren çalışma sonucunda yangının büyük kısmını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili itfaiye ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan aynı mahallede 2011 yılında çıkan yangında ise toplamda 24 ev yanarak kül olmuştu.