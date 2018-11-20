Samsun'da kış lastiği uygulaması

2018-2019 Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Osman Kaymak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. AFAD binasında düzenlenen toplantı hakkında açıklama yapan Vali Kaymak, “Valiliğimizce; ilimiz sınırları içerisinde, 01 Aralık-01 Mart tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, ticari olmayan hususi araçlara da kış lastiği kullanmaları tavsiye edilmiştir. Şehirlerarası karayollarında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur” diye konuştu.

“Fahiş ücret talep edenler emniyet ve belediyeye bildirilsin”

Kış aylarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilde 14 adet çekici, 5 adet vinç ve kurtarıcının görevlendirildiğini belirten Kaymak, “Ücret tarifeleri UKOME tarafından belirlenmiştir. Çekici ve kurtarıcılar tarafından fahiş ücret talep edildiğini düşünen vatandaşlarımızın şikayetlerini İl Emniyet Müdürlüğü veya Büyükşehir Belediyesine bildirmeleri önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.