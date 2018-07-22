Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 11:49

Samsun’da KPSS’ye geç kalanlar gözyaşı döküp isyan etti

Samsun’da devlet kurumlarında memurluk görevini icra etmek isteyen adayların girdiği KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için sınav yapılacak yerlere son saniye gelen adayların koşturmaları dikkat çekerken, geç kaldıkları için salona alınmayanlar gözyaşı döktüler.

Samsun’da KPSS’ye geç kalanlar gözyaşı döküp isyan etti

22 Temmuz 2018 11:49

Sınav için gelenler ise yine yanlarında yasak olmasına rağmen, cüzdan, kolye, küpe, saat, araç anahtarı ve diğer eşyaları getirince içeri alınmayan eşyaları dışarıda pencere kenarlarına koyup, çalınmaması için dua ettiler.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde KPSS’ye girenler yine bildik görüntüleri yansıttılar. Sınava giren adaylar didik didik arınırken, sınav kağıtlarında yanlarında götürmeleri yasak olan toka, kolye, küpe, araç anahtarı, cüzdan, çanta, saat, kayış, bozuk para, ulaşım kartları, çakmak, mendil, şeker, cep telefonu getirince bu eşyalar içeri alınmadı ve dışarıda pencere kenarlarına bırakıp sınava girdiler. Sınav salonunun kapasının kapanmasına dakikalar kala öğrenciler adeta maratonda yarışırcasına son nefes sınav salonunun kapısından girmeyi başardılar. Saat 10.00’ı gösterdiğinde kapılar kapandı ve sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmadılar. Koşarak salonun kapısına gelen öğrenciler ise kapıların kapalı olduğunu görünce gözyaşı döktüler. Bazı öğrenciler sınav kağıtlarını yırtarak bir yıllık emeklerinin boşa gittiğini ileri sürerek tepki gösterdiler. Bazı öğrenci ve veliler ise trafikteki yoğunluktan dolayı sınava geç kaldıklarını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç