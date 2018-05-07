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07 Mayıs 2018 09:15

Samsun’da kural ihlali sonucu yaşanan trafik kazaları kamerada

Samsun’da meydana gelen bazı trafik kazaları kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı.

Samsun’da kural ihlali sonucu yaşanan trafik kazaları kamerada

07 Mayıs 2018 09:15


Samsun’da 2018 yılının Şubat ayında meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından kazaların birçoğunun kural ihlali olduğu tespit edilirken, özellikle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerdeki kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları maddi hasarla atlatıldı.


Kameralara yansıyan görüntülerde, bazı araçların ışık ihlali, bazılarının işe aşırı sürat nedeniyle kaza yaptığı görülüyor. Liman Mahallesi’nde meydana gelen kazada, dolmuş şoförünün aşırı sürat nedeniyle kontrolünü kaybederek önce refüje çıktığı, ardından ise kavşakta bekleyen otomobile çarptığı görülüyor. Canik ilçesinde meydana gelen diğer kazada ise geçiş üstünlüğünü gözetmeden yan yoldan anayola çıkan otomobile önce başka bir otomobil, ardından ise otobüs çarpıyor.




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