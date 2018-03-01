Samsun’da Ladikli Mehmet Çelebi anıldı

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen ve Türk Sanat Müziği Korosu eşliğindeki programda, dönemin müzik eserleri seslendirildi. Ladik Belediyesi ve Uzm. Dr. Emin Dinççağ’ın koordinesinde yürütülen programda Ladikli Mehmet Çelebi yad edildi.

Programda konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, “Ladikli Mehmet Çelebi Türk musiki tarihinde çok önemli bir köşe taşıdır. Musiki tarihini okuduğumuzda birkaç isimden sonra karşımıza hep Mehmet Çelebi çıkıyor. Çok hoş müzikler yapmış. Ladikli Mehmet Çelebi ile birlikte Türk musikisinin bu güzellikleri de bizlerle tekrar kucaklaşacaktır” dedi.