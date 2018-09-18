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Samsun'da lise öğrencisi okulda bıçaklandı

Samsun’da lise son sınıf öğrencisi okulun koridorunda bıçaklandı.

Samsun'da lise son sınıf öğrencisi okulun koridorunda bıçaklandı.


Olay, İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi Yeşilkent Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulla bağlantısı olmayan Oğuzhan K. adındaki bir şahıs, okulun içerisine girerek Mehmet Furkan S. (17) isimli öğrenciyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belindeki bıçağı çıkartan şüpheli, lise öğrencisini sağ bacağından yaraladı. Şahıs olayın ardından okuldan kaçarak kayıplara karıştı.


Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler yaptıkları incelemelerde suç aletini okulun koridorunda buldu. Bacağından yaralanan öğrenci ise olay yerine gelen ambulans ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı Mehmet Furkan S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.

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