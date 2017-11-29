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29 Kasım 2017 14:05

Samsun’da lisede bıçaklı kavga: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir lisede öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Samsun’da lisede bıçaklı kavga: 1 yaralı

29 Kasım 2017 14:05


Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi üzerinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi Doğukan H. (15), okulun 3. katındaki 10 F sınıfında bulunan arkadaşının yanına gitti. İki arkadaş sınıfta muhabbet ettiği sırada yanlarına 12. sınıf öğrencisi Mehmet Y. geldi. İddiaya göre Mehmet Y., iki arkadaşa “Hayırdır burada ne yapıyorsunuz?” dedi. 9. sınıf öğrencisi Doğukan H. “Hayrın yolu birdir” diye cevap verince Mehmet Y., “Ben sana hayrı göstereyim” diyerek belindeki bıçağı çıkartıp Doğukan H.’ye saldırdı. Bıçak darbeleri nedeniyle sol omzundan ve sol bacağından yaralanan Doğukan H., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın zanlısı 12. sınıf öğrencisi Mehmet Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.




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