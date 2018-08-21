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21 Ağustos 2018 11:50

Samsun’da maganda kurşunları park halindeki araçlara ve eve isabet etti

Samsun’da Kurban Bayramı namazı sonrası kimliği belirsiz kişilerce havaya açılan ateş sonucu tabancadan çıkan kurşunlar park halindeki 2 ayrı otomobile isabet etti.

Samsun’da maganda kurşunları park halindeki araçlara ve eve isabet etti

21 Ağustos 2018 11:50

Otomobillerde maddi hasara meydana gelirken, bir kurşun da bir evin 3. katındaki balkon kapısına isabet etti.


Samsun’da her bayram olduğu gibi bu bayram namazı sonrasında da bazı kişiler silahlara sarılarak evlerinin balkon ve pencerelerinden havaya rastgele ateş açtı. Tabancalardan havaya açılan ateş sonucu yere düşen yorgun mermiler İlkadım ilçesinde 2 otomobil ve 1 evin balkon kapısına isabet etti. Yenidoğan Mahallesi’nde Hasan Önen’in evinin 3. katındaki balkonun kapısına yorgun mermi isabet etti. Toybelen Mahallesi’nde de Ercan Yılmaz’a ait park halindeki 55 EE 045 plakalı otomobilin garaj çatısını delen yorgun mermi, aracın ön kaportasına isabet delerek maddi hasara sebep oldu. Liman Mahallesi’nde ise yine yorgun mermi Ziraat Mühendisi Ali Zehir’in evinin önündeki park halindeki 55 BB 311 plakalı otomobilin tavanına isabet etti. Mermi, tavanı delerek aracın içindeki paspasın üzerine düştü. Vatandaşlar polise şikayette bulundu.


Polis her 3 ayrı olayla ilgili inceleme başlattı.




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