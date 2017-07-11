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11 Temmuz 2017 09:20

Samsun’da maskeli hırsız 45 dakikada market soydu

Samsun’da yüzü maskeli hırsız, kilidini kırarak girdiği marketten 45 dakikada 15 bin lira değerinde ürün çaldı.

Samsun’da maskeli hırsız 45 dakikada market soydu

11 Temmuz 2017 09:20


Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, yüzü maskeli bir soyguncu gece saatlerinde Murat Ö.’ye ait marketin önüne gelerek, önce incelemelerde bulundu, ardından ise elinde bulunan bir cisimle marketin kepenk kilidini kırdı. Kısa sürede kilitleri açarak içeriye giren maskeli soyguncu, ilk olarak markette bulunan sigara reyonuna yöneldi. Elindeki çöp torbasına reyonda bulunan tüm sigaraları dolduran soyguncu, torbayı dışarı çıkardıktan sonra tekrar içeri girdi. Bu sefer gıda reyonuna yönelen soyguncu dolapta bulunan kaşar peynirleri ve daha sonra da pahalı olan çikolataları aldı. Tam 45 dakika boyunca marketin içerisinde kalan maskeli hırsız, toplamda 15 bin TL değerinde soygun yaptı. Hırsızın, marketin dış kısmında bulunan güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi tespit edildi.



Polisler bile şaşırdı


Sabah markete gelerek gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Murat Ö., “Marketi açtığımda gece hırsız girdiğini fark ettim. Her yer dağınıktı ve sigara reyonu olduğu gibi boşalmıştı. Daha sonra güvenlik kameralarını inceledim. İşçi eldivenli ve işçi ayakkabılı bir hırsız dükkanıma girmiş. Hırsızın kafası komple sarılıydı. Daha sonra polise şikayette bulundum. Polisin dediği tek şey, biz Samsun’da ilk defa böyle hırsız görüyoruz oldu. Benim toplamda 15 bin TL değerinde malım çalındı” dedi.




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