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03 Haziran 2018 12:53

Samsun’da mescitte yangın

Samsun’un Bafra ilçesinde sanayi sitesindeki mescitte yangın çıktı.

Samsun’da mescitte yangın

03 Haziran 2018 12:53


Olay, ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında 155 ihbar hattına Kızılırmak Sanayi Sitesi’nde bulunan tek katlı mescitte yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri de elektrikleri kesti. Tek katlı mescitteki yangın, uzun uğraşlar sonucunda sanayide bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, mescitte büyük maddi hasar meydana geldi. Mescidin yanında park halindeki bir otomobil de yangında hasar gördü.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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