Samsun’da metrekareye 25-50 kilo yağmur bekleniyor

Samsun’da yaz aylarını aratmayan sıcak havanın ardından, yağışlı hava şehri etkisi altına aldı. Hafta sonunu mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık ile geçiren Samsunlular, yeni haftayla birlikte soğuk hava dalgası iklimine girdi.

Hava tahminleri hakkında bilgi veren Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, kuvvetli ve sağanak yağışın bölgeyi etkisi altına alacağını söyledi. Yüce, “Hafta başından itibaren bölgemizdeki sıcaklık 7 derece birden düştü. Samsun’da hafta sonu, özellikle de Pazar günü adeta yazdan kalma bir hava vardı. Ancak bu hafta itibariyle sıcaklık mevsim normallerine dönmeye başladı ve güneşli hava yerini tamamen kuvvetli ve sağanak yağışa teslim etti. Şu an bu yağışlar ciddi şekilde taşkınlara ve ya sele yol açabilecek bir yağış değildir. Ancak, metrekareye 25 ila 50 kilogram civarında bir yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı ise bugün itibariyle en düşük 10, en yüksek ise 13 derece olacak. Öğle saatlerinden itibaren ise bölgede yağış şiddetini arttıracak. Tabii bu yağışlar sürekli olarak devam etmeyecektir. Cuma günü itibariyle havaların tekrar açmasını bekliyoruz. Ancak Cuma gününe kadar Türkiye’nin tüm illerinde yağışın devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.