Samsun’da ’Milli Sefer’ yoğunluğu

Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk adımın atıldığı Samsun İlkadım ilçesinden direncin, azmin, dirilişin, destansı mücadelenin verildiği Çanakkale ile Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa’ya tarihi seferler devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Çanakkale-Bursa seferleri ile milli ruh ve heyecanı diri ve zinde tuttuklarını söyledi. Her yaştan insanın görmeyi istediği Çanakkale-Bursa Gezisi ile ilgili halktan büyük memnuniyet ve teşekkür aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, çoğunlukla bazı haftalar otobüs sayısını üçe çıkardıklarını da belirtti.

Çanakkale’yi herkesin görmesi ve o destansı tarihe yerinde tanıklık etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Tok, "Çanakkale, vatanını korumak için şahlanan bir milletin sayıca ve mühimmat olarak üstün olan düşmanları yenerek felce uğrattığı bir savaştır. Bu yönüyle Çanakkale, Türk tarihinde kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur. Çanakkale ile kazanılan zafer, İstiklal Savaşı’na maya çalmış, milli bilinç ve ruhu ateşleyen örnek bir mücadele olmuştur" dedi.

"Tarihini bilen geleceğini belirler"

Çanakkale ile birlikte Bursa şehrini de görme imkanı sağladıklarını belirten Başkan Tok, "Belediye olarak düzenledikleri bu tarihi yolculukla vatandaşlarımıza tarihini bilmesini, milli bilinç, milli ruh kazandırarak milli birlikteliği güçlendiriyoruz. Tarih boyunca topraklarımız üzerinde hesaplar yapan, kirli senaryolar yazan, ülkemizin birliğini, huzurunu bozmaya çalışan, topraklarımızı bölmeye çalışan devletler, gizli egemen güçler hep var olmuştur. Yakın zamanda bunu FETÖ ihanet çetesi tarafından planlanan 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile gördük. Milletimizin direnişi ile bertaraf edilen darbe teşebbüsü, milli birlik ve beraberlikle püskürtüldü. Tarihini ve geçmişimi bilen geleceğini belirler. Biz de milletimize tarihini yakından tanıma fırsatı veriyoruz. Allah, birliğimizi, dirliğimizi ve ülkemizi bölmeye çalışanlara fırsat vermesin. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışanlara 15 Temmuz’da nasıl ders verdiysek, yine veririz" diye konuştu.