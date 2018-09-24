Samsun'da minik itfaiyeciler iş başında

Samsun Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte, ilkokul çağındaki çocuklara itfaiye erleri tarafından üniforma giydirilerek yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye üniforması giyen çocuklar, ellerinde hortum ve yangın tüpleriyle minyatür alevlere müdahale etti. Çocukların ailelerine ise yangın ve doğal afetler ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Program hakkında açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu, “İtfaiye olarak Türkiye'de böyle bir meydan etkinliği ilk kez yapılıyor. Bu etkinliğimiz yarın da devam edecek. Biz bu etkinliklere özellikle Samsun halkını davet ediyoruz. Burada yangınlarda neler yapılması gerektiği ve acil durumlara alınacak önlemler ile ilgili bilgilendirme ve uygulamalı gösteri yapıyoruz. Bu nedenle halkımızın bilinçlenmesi adına bu tür etkinliklerimize katılmaları kendileri açısından faydalı olacaktır. Bugün burada çocuklarımıza kısaca uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verdik. Onlara üniforma giydirdik. Çocuklarımıza eğitim vermemizdeki amaç, ağaç yaşken eğilir deyimiyle yola çıkmamızdır. Zaten çocuklarımızı eğitirsek onlar da ailelerini eğitir ve bu konuda bilinçlendirir. Biz buna inanıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak tüm personel ve ekiplerimizle Samsun halkının huzurunu ve can güvenliğini sağlamak için canla başla mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.