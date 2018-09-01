Samsun’da “Minikler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası” başladı

Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona öncesi, açılış seremonisi gerçekleştirildi. 2 gün sürecek olan şampiyonanın ilk müsabakaları bugün saat 20.30’da başladı.

Şampiyona hakkında konuşma yapan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu, “Öncelikle bize bugün bu şampiyonayı Samsun ilinde gerçekleştirmemize vesile olan, bizlere ev sahipliği yapan Samsun Valimize ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu yarışma için kulüplerimiz aylarca çalışmalar yaptı. Kendi dallarında hazırlıklarını tamamladılar. 2 gün sürecek olan yarışmamız, ‘Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal’ ve ‘Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal’ olarak iki sınıfa ayrılmıştır. Toplamda 25 kulüp yarışmalara katılmıştır. Yani yaklaşık olarak 750 civarında öğrencimiz bu şampiyonaya katılmıştır. Bugün de muhteşem bir seremoninin ardından ilk müsabakalar start aldı. Müsabakaların ilki olan Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal bölümü bugün gerçekleştirildi. Yarın ise Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal kısmı gerçekleştirilecektir” dedi.