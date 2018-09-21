Samsun'da mısır ve patates hasadı tarla günü

Samsun'un Ladik ilçesi Ağcakaya Mahallesi'nde "Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü", Havza Yenice Mahallesi'nde ise "Patates Hasadı Tarla Günü" düzenlendi.

Etkinliklerde konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı yaptığı konuşmada Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi çerçevesinde çiftçilere bu yıl; 12 bin kilo fiğ, 900 kilo yonca, bin kilo korunga, 3 bin 500 kilo yem bezelyesi, 2 bin 500 kilo sorgum (sudan otu) ve 6 bin 900 kilo silajlık mısır tohumluğu dağıtıldığını söyledi.

Hayvansal ürünlerin ucuza mal edilmesi, yemin kolay ve ucuz temin edilmesi ile mümkün olduğunu belirten Kırmacı, "İlimizde yaklaşık 370 bin büyükbaş ve 250 bin küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Samsun'da bulunan 146 bin dekar mera alanımızdan elde edilen kuru ot miktarı ile ekonomik olarak hayvancılık yapılabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple çiftçilerimiz, hayvanlarımızın kaba yemini tedarik etmek için yem bitkileri yetiştiriciliği yapmaktadırlar. Bugünkü tarla günü programının da içinde bulunduğu, Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi çerçevesinde bu yıl; 12 bin kilo fiğ, 900 kilo yonca, bin kilo korunga, 3 bin 500 kilo yem bezelyesi, 2 bin 500 kilo sorgum (sudan otu) ve 6 bin 900 kilo silajlık mısır tohumluğu dağıtılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğümüzden temin edilmiştir. Çiftçilerimiz bu tohumlar ile 2018 yılında yaklaşık 5 bin 200 dekar alanda yem bitkisi ekimi gerçekleştirmiştir. İlimiz hayvan varlığının ihtiyacı olan kaba yem miktarının karşılanabilmesi için bakanlığımız ve müdürlüğümüz olarak tarafımızdan ne gerekiyor ise planlamasını yapıyor ve faaliyete geçiriyoruz. Hayvancılık faaliyetlerindeki kaba yem gereksinimini gidermeye katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı hazırlayanlara teşekkür eder, bu çalışmanın hayvancılık ve tarım sektörünün tüm paydaşlarına faydalı olmasını dilerim" dedi.

Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü etkinliğine; Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, şube ve ilçe müdürleri ile çiftçiler de katıldı.

Havza'da Patates Hasadı Tarla Günü

Havza ilçesi Yenice Mahallesi'nin patates üretimi ile ön plana çıkmış olduğunu belirten Kırmacı, "200 dekar üretim yapılan mahallemizdeki 120 hanenin tamamına yakını 1900'lü yıllarından bu yana patates üretimi ile uğraşmaktadır. Daha önce küçük alanlarda geleneksel ocak usulü yapılan yetiştiricilik yerine ilk defa bu yıl makina kullanılarak dikim yapılmıştır. Bu sayede birim alanda daha az tohumluk kullanılmış; yüksek kalite ve verimin yanında çapalama, gübreleme, sulama ve boğaz doldurma işlemlerinde üreticiye işçilik zaman maliyetinden de tasarruf sağlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızın finansmanını karşıladığı projemiz kapsamında 23 üreticiye 21 ton tohumluk dağıtımı yapılmış olup toplam 70 dekar alanda 60 bin TL bütçe kullanılarak üretim gerçekleştirilmiştir. Havza ilçesi Yenice mahallesinde daha önce yetiştiriciliği denenmiş yüksek verimli patates tohumluğunun üreticiye 3 dekar üretim yapacak şekilde dağıtılarak üreticiye ek bir gelir kazanmanın yolu gösterilmiştir. Projeye dahil olan alanlarda dekara verimin 3 bin kilonun üzerinde olduğu gözlemlenmiştir" diye konuştu.

Patates Hasadı Tarla Günü etkinliğine; Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, şube ve ilçe müdürleri ile çiftçiler katıldı.