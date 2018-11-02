Samsun'da motorlu kara taşıtı bir yılda 15 bin 740 arttı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Samsun İli Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda açıklama yaptı. Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısında artış olduğu vurgulanan açıklamada, “2018 Eylül ayı sonu itibariyle Samsun'daki toplam 350 bin 578 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,3'ü (169 bin 350 adet) otomobil, yüzde 3,9'u (13 bin 521 adet) minibüs, yüzde 0,4 ‘ü (bin 547 adet) otobüs, yüzde 19,2'si (67 bin 267 adet ) kamyonet, yüzde 2,9'u (10 bin 204 adet) kamyon, yüzde 10,4'ü (36 bin 579 adet) motosiklet, yüzde 0,2'si (604 adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,7'si (51 bin 506 adet) traktörden oluşmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“En fazla devri yapılan araç otomobil”

Samsun'da Eylül ayında 10 bin 238 adet taşıtın devrinin yapıldığının altı çizilen açıklamada devri yapılan taşıtlar içerisinde yüzde 62,8 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 19,3 ile kamyonet ve yüzde 6,3 ile minibüsün takip ettiği kaydedildi.

“Türkiye genelindeki araç sayısında Samsun yüzde 1,5 paya sahip”

2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 22 milyon 798 bin 221 adet trafiğe kayıtlı aracın olduğu ifade edilen açıklamada Samsun'un ise toplam 350 bin 578 adet trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelinde motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip olduğu ifade edildi.

“En fazla otomobilde artış gözlendi”

Açıklamada son olarak, “Samsun'da 2018 yılı Eylül ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; otomobil (yüzde 6), özel amaçlı taşıtlar (yüzde5,4) ve kamyonet (yüzde 5,1) şeklinde gerçekleşmiştir” denildi.