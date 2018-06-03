Samsun’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Makro Alışveriş Merkezi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre T. 55 BS 213 plakalı motosikleti ile seyir ederken önüne çıkan kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada devrilen motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emre T. ile yanında bulunan Görkem T., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.