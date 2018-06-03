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03 Haziran 2018 18:39

Samsun’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun’da kamyonete çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün kaldırıma çaptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun’da motosiklet kazası: 2 yaralı

03 Haziran 2018 18:39


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Makro Alışveriş Merkezi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre T. 55 BS 213 plakalı motosikleti ile seyir ederken önüne çıkan kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada devrilen motosiklet kaldırıma çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emre T. ile yanında bulunan Görkem T., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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