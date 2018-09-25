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Samsun'da motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Samsun’da motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akalan (30) idaresindeki 55 ASU 81 plakalı motosiklet, Edanur Cüre (20) idaresindeki 57 AP 748 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Akalan, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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