Bir ve ikincisi İzmir ve Kütahya’da düzenlenen, üçüncüsü de Samsun’da bir otelde gerçekleştirilen Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu’nda; multipl skleroza multidisipliner yaklaşım, MS hastalarının klinik takibi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sunumlar yapıldı. Multipl sklerozda mevcut fiziksel özürlülüğe yönelik farklı fizyoterapi deneyimlerinin paylaşıldığı sempozyumda ayrıca multipl sklerozun tanı ve ayırıcı tanısı, MS’de psikolojik ve kognitif rehabilitasyon ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkiler tartışıldı.

Programda konuşma yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, “Bu sempozyumda sizleri ağırlamaktan son derece memnun oldum. Bu tür toplantılar aslında Türkiye’de yeni olmaya başladı. Bu toplantıların önemi oldukça büyük. Artık çağımız da değişti. Bu sempozyumda, multipl sklerozda mevcut fiziksel özürlülüğe yönelik farklı fizyoterapi deneyimleri paylaşılacak. Bu toplantıda multipl sklerozun tanı ve ayırıcı tanısı, MS’de psikolojik ve kognitif rehabilitasyon ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkinin tartışılacağı oturumlara yer verildi. Ben toplantımızın faydalı olacağına inanıyorum ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum” dedi.