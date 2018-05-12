Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 12:15

Samsun’da “Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörörehabilitasyon Sempozyumu”

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi tarafından “Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu" düzenlendi.

Samsun’da “Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörörehabilitasyon Sempozyumu”

12 Mayıs 2018 12:15


Bir ve ikincisi İzmir ve Kütahya’da düzenlenen, üçüncüsü de Samsun’da bir otelde gerçekleştirilen Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu’nda; multipl skleroza multidisipliner yaklaşım, MS hastalarının klinik takibi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sunumlar yapıldı. Multipl sklerozda mevcut fiziksel özürlülüğe yönelik farklı fizyoterapi deneyimlerinin paylaşıldığı sempozyumda ayrıca multipl sklerozun tanı ve ayırıcı tanısı, MS’de psikolojik ve kognitif rehabilitasyon ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkiler tartışıldı.


Programda konuşma yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, “Bu sempozyumda sizleri ağırlamaktan son derece memnun oldum. Bu tür toplantılar aslında Türkiye’de yeni olmaya başladı. Bu toplantıların önemi oldukça büyük. Artık çağımız da değişti. Bu sempozyumda, multipl sklerozda mevcut fiziksel özürlülüğe yönelik farklı fizyoterapi deneyimleri paylaşılacak. Bu toplantıda multipl sklerozun tanı ve ayırıcı tanısı, MS’de psikolojik ve kognitif rehabilitasyon ile fiziksel özürlülük arasındaki ilişkinin tartışılacağı oturumlara yer verildi. Ben toplantımızın faydalı olacağına inanıyorum ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç