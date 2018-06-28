Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 17:46

Samsun’da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu uygulaması

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer polis ekiplerinin de desteğiyle araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun’da narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu uygulaması

28 Haziran 2018 17:46


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi genelinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. 24 ekip, 104 personel, 2 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla bölge abluka altına alınarak yapılan uygulamada; 134 şahıs, 38 araç, 11 iş yeri, 17 metruk bina kontrol edildi. Bir kahvehanede 1 paket bonzai ele geçirilirken, bu olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 araç evrak eksikliğinden trafikten men edildi. Toplam 4 bin 722 lira trafik para cezası uygulanırken, 2 amaç dışı bıçak elde edildi ve ele geçirilen bıçakla ilgili şahıslara 227 lira idari para cezası uygulandı. Uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs da yakalanırken, silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 zanlı da gözaltına alındı.


Vatandaşlar ise polise yaptıkları uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç