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31 Ağustos 2018 18:35

Samsun’da narkotik ekiplerinden şok uyuşturucu uygulaması

Samsun polisi araçlar, şahıslar ve sokak araları ile şüpheli yerler üzerinde şok uyuşturucu uygulaması yaptı.

Samsun’da narkotik ekiplerinden şok uyuşturucu uygulaması

31 Ağustos 2018 18:35


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi genelinde saat 15.00-16.00 saatleri arasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu uygulaması gerçekleştirdi. Ece adlı narkotik dedektör köpeğinin de görev altığı yapılan şok uygulamada toplam 191 şahıs 7 iş yeri 46 araç kontrol edildi. Yoklama kaçağı olan 1 şahıs yakalandı. 1 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı, 2 şahıstan toplam 1,70 gram bonzai ele geçirilerek söz konusu şahıslar gözaltına alındı.




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