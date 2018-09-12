Samsun'da Nerf Turnuvası

Samsun Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşayan çocuklara 'Nerf Turnuvası' düzenliyor.

14-16 Eylül tarihleri 12.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek heyecan dolu kapışmada, her gün üçerli grup halinde kapışacak çocuk yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken sporun en eğlenceli hali Nerf etkinliği ile coşku dolu anlar yaşayacak. Heyecan, aksiyon ve eğlence barındıran Nerf, bir anlamda oynayanlara paintball heyecanı yaşatıyor. Nerf, farklı modelleri ve yumuşak sünger dartlarıyla hem çok güvenli ve eğlenceli hem de stratejik taktikler gerektiren bir çeşit spor. Tüm dünyada çocukların ve hatta gençlerin gözdesi olan Nerf'in Türkiye'deki tutkunlarının sayısı da giderek artıyor. Özellikle bu zamanda bilgisayar başından kalkmayan çocukların enerjilerini dışarı atmalarına fırsat veren oyun, aynı zamanda onları kıyasıya bir aksiyon ve macera içerisine çekerek doyasıya eğlendiriyor.

Nerf heyecan fırtınası öncesi, AVM'de kurulan özel alan içerisinde, bariyerler, variller ve puan içeriklerinin bulunduğu bir parkur konumlandırılıyor. Üçerli grup şeklinde gerçekleştirilecek kapışmalarda, özel koruyucu kask gözlüklerini takarak nerflerini alan yarışmacılar, giriş tagının önüne geçerek oyuna başlamak için hakem komutunu bekliyorlar. Hakem düdüğüyle birlikte, kapışacak olan yarışmacılar varillerde duran dartları nerf'lere takıp siperlere dağılıyor ve oyun başlıyor. Amaç, dartları hedeflere isabet ettirmek.

Tüm dünyada çocukların gözdesi olan Nerf etkinliğine katılmak, heyecan ve neşe dolu saatler geçirmek isteyen tüm çocuklar, Yeşilyurt AVM'yi ziyaret edebilir. Detaylı bilgi ve yapılan etkinliklere Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarından ulaşılabilir.