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24 Kasım 2017 11:51

Samsun’da Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü, Samsun’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Samsun’da Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım 2017 11:51


Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören daha sonra Öğretmenevi İl Eğitim Tarihi Müzesi açılışıyla devam etti. Açılışın ardından ise Samsun Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) kutlama programı düzenlendi. Programda öğrenciler, günün anlamını belirten şiirler okurken, mesleğe yeni başlayan ve emekli olan öğretmenler de selamlama konuşması yaptı.


Programda konuşma yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Öğretmenlik bitmeyen bir sevda, karşılık beklemeksizin verilen emek, vatanını ve milletini kendinden önce düşünmek, hiç tanımadığın bir hayatın güzelleşmesi için çabalamak ve bir çocuğun gülümsemesiyle mutlu olmaktır. Öğretmenin en büyük gücü, kalbinde taşıdığı çocuk sevgisidir. Öğretmenlerin meyveleri öğrencilerdir. Küçük Mehmet’i Fatih Sultan yapan hocası Akşemseddin’di. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenler yeni nesli Cumhuriyet’in fedakar öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diyor. Bir Peygamber mesleği olarak öğretmenlik, hoşgörü sabır ve yürek ister. Bu ülkenin çocuklarına dair yüreğinde sevgisi olanlar eser bırakırlar. Öğretmenin bir cümlesi hayatın tamamını değiştirebilir. Öğretmenlerin eseri, yaratılanların en güzeli olan insandır” dedi.


Konuşmaların ardından Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, emekli olan öğretmenlere sertifika verdi.




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