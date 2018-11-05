Samsun'da organ bağışçı sayısı 15 bine ulaştı

Mehmet Kazak, Samsun'da organ bağışçı sayısının 15 bine ulaştığını bildirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezince 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında “Organ Bağışla Hayat Ver” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan kalabalık ellerinde dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada açıklamalarda bulunan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye'de yaklaşık 30 bin organ ve doku bekleyen vatandaşın olduğunu söyledi. Her yıl nakil beklerken 2 bin 500 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Kazak, “Eğer biz bu bekleyen insanlarımıza organ ve doku bulabilirsek bu insanlar hayatlarını kaybetmeyecek ve hayata umutla bakacaklar. İşte bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz, Koordinasyon Merkezimiz 3-9 Kasım'da organ bağış stantları, paneller, sempozyumlar, konferanslar düzenlemekte. Burada halkımızı bilinçlendirmek farkındalığı artırmak için çaba içerisine girmekteyiz. Bunun sonucunda da Samsun'da organ bağışçı sayımız 15 bine ulaşmıştır. Samsun halkımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan her bir bağış bir insanımıza gelecekte yeni bir yaşam umudu verecektir” dedi.

Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ise, “Biz 18-65 yaş arasındaki vatandaşlarımızı kan bağışçısı olmaya, 18-50 yaşlarındaki vatandaşlarımızı kök hücre bağışçısı olmaya ve tüm vatandaşlarımızı da organ bağışçısı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Ayrıca, Organ Bağışı Haftası kapsamında çarşamba, perşembe ve cuma günleri Piazza AVM'de organ bağış stantları kurulacak ve vatandaşlar bağış hakkında bilgilendirilecek.