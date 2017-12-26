Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 16:00

Samsun’da organize suç örgütü ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 14 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili aranan bir kişi daha yakalandı.

Samsun’da organize suç örgütü ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı

26 Aralık 2017 16:00


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri organize suçlarla mücadele kapsamında yaklaşık 5 ay süren planlı projeli çalışmalarda Samsun’da faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü 5 gün önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Operasyon kapsamında, "uyuşturucu ticareti" yaptığı ve çeteyle bağlantısı olduğu iddia edilen İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç