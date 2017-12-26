Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri organize suçlarla mücadele kapsamında yaklaşık 5 ay süren planlı projeli çalışmalarda Samsun’da faaliyet gösteren silahlı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlemiş, olayla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü 5 gün önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında, "uyuşturucu ticareti" yaptığı ve çeteyle bağlantısı olduğu iddia edilen İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Ç., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.