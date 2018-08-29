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29 Ağustos 2018 13:59

Samsun’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 astsubay yaralandı.

Samsun’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

29 Ağustos 2018 13:59


Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Mahmutlu mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keskin Ç. idaresindeki 34 KE 2408 plakalı otomobil, Kavak’tan Samsun istikametine seyir ederken yoldan çıkıp istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Keskin Ç., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan Keskin Ç.’nin astsubay olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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