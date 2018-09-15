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Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı

Samsun’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde saat 07.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Şahin idaresindeki 55 LT 737 plakalı kamyonet, Servet Yılmaz yönetimindeki 34 FE 5849 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç da refüje savruldu ve kamyonet devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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