Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Kefeli Kavşağında saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ceylan (28) idaresindeki 55 AZT 74 plakalı otomobil, kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Coşkun Altıok idaresindeki 55 VB 956 çekici, 55 BBD 90 dorse plakalı tırın dorsesinin sol arka lastiğine yandan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Metin Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Tufan Taşdemir (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Tufan Taşdemir tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(MAY-SLH-MK-Y)

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