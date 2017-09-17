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17 Eylül 2017 16:34

Samsunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole yuvalanması sonucu meydana gelen kazada 2.

Samsunda otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

17 Eylül 2017 16:34

5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.


Kaza, Samsun’un Bafra ilçesi Bafra Organize Sanayi bölgesi DSİ Servi yolunda meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, Bafra İstikametine seyir halinde olan Muhsin Yüksel idaresindeki 55 FH 875 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Muhsin Yüksel ve otomobilde bulunan Halis Yüksel, Fatma Yüksel ,Fatma Varlı , Efe Varlı Nisanur Yüksel yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan 2.5 yaşındaki Nisanur Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile soruşturma devam ediyor.




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