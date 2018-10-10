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Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Terme ilçesinin Samsun-Ordu karayolunun 76. kilometresi Sakarlı mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Tecir (36) idaresindeki 06 FT 2890 plakalı otomobil, Ünye'den Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobil yaklaşık 25 metre takla atarken, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Tecir, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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