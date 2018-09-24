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Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Kılıç (36) idaresindeki 55 AHP 40 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjden karşı şeride geçerek takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ertan Kılıç 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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