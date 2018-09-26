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Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Denizli'ye giden Mehmet Tekinbaş (48) idaresindeki 20 SH 091 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tekinbaş, eşi Sultane Tekinbaş ve kızları İlknur Tekinbaş (26) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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