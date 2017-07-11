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11 Temmuz 2017 08:46

Samsun’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil takla attı: 4 yaralı

11 Temmuz 2017 08:46


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fuar Caddesi’nde saat 04.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aydınoğlu (40) idaresindeki 55 LA 678 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü İbrahim Aydınoğlu ile birlikte Aslan Uyar (39), Yeter Çiçek (19) ve Mehtap Altınöz (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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