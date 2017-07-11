Samsun’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Fuar Caddesi’nde saat 04.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Aydınoğlu (40) idaresindeki 55 LA 678 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü İbrahim Aydınoğlu ile birlikte Aslan Uyar (39), Yeter Çiçek (19) ve Mehtap Altınöz (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.