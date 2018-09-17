Samsun'da otomobil takla attı

Samsun’da otomobilin takla attığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Samsun'da otomobilin takla attığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı Esentepe Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 34 BH 0844 plakalı otomobil takla atarak yan döndü. Görgü şahitlerinin polise verdiği bilgiye göre 3 kişinin kaza yapan araçtan çıkıp gittikleri öğrenildi.
Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici ile otoparka kaldırıldı.