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Samsun'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Canik ilçesinin Karşıyaka Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Geyik yönetimindeki 55 DH 192 plakalı otomobil, yaya Adem Tamtürk'e çarptı. Kazada yaralanan Adem Tamtürk, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı ise bir iş yerini güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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