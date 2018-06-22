Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2018 11:45

Samsun’da otomobil yolcu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsun’da otomobil yolcu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

22 Haziran 2018 11:45


Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu Söğütlü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethi Kiraz (64) idaresindeki 34 RZ 6775 plakalı otomobil önce 55 KT 028 plakalı otomobile, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen 48 DG 454 yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sevim Kiraz olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Fethi Kiraz ise yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç