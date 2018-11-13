Samsun'da otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 RJ 4171 plakalı otomobil, aynı istikamete giden M.A.Ç.'nin (58) kullandığı 55 BAM 95 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazaya karışan otomobilin otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.