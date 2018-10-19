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Samsun'da palamut 5 lira

Karadeniz’de uzun süredir yaşanan palamut bolluğu nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar geriledi.

Karadeniz'de uzun süredir yaşanan palamut bolluğu nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar geriledi.


1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah' diyen Karadenizli balıkçıların yüzünü palamut güldürdü. Adeta patlama yapan palamudun fiyatı 5 liraya kadar düştü. Palamut bereketi hem balıkçıyı hem de vatandaşı memnun etti.


Balık satıcısı Onurcan Köse, “Daha önceki senelerde palamut bir görünüp bir kayboluyordu. Bu sezon av yasağının kalkmasıyla birlikte patlama yapan palamut hiç hız kesmedi. Bolluk ilk günden itibaren artarak devam ediyor. 700-800 gramlık palamutları 5 liradan satıyoruz. Vatandaşlar da bizler de fiyatlardan memnunuz” dedi


Bu sezon palamudun hız kesmediğini söyleyen Kurtça Aydın, “Palamut bu sene patlama yaptı. Son 10 yılın en bereketli yılını geçiriyoruz. Geçtiğimiz senelerde palamut bolluğu bu kadar uzun sürmüyordu. Bolluk böyle sürerse herkes mutlu olur” diye konuştu.


Balıkçılar önünde kuyruklar oluşturan vatandaşlar da balık fiyatlarından ve çeşitlilikten memnun olduklarını söylediler.

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